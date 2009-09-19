بدون شاليط..إسرائيل لن تسمح بدخول أي سلعة جديدة إلى غزة عشية عيد الفطر

دون حل قضية شاليط..إسرائيل لن تسمح بدخول أي سلعة جديدة إلى غزة عشية عيد الفطر

فلسطين اليوم- غزة

رفضت إسرائيل طلباً فلسطينياً جديداً بزيادة السلع الواردة إلى قطاع غزة عشية عيد الفطر، في الوقت الذي فرضت فيه إغلاقا شاملاً للمعابر التجارية مع القطاع حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال رائد فتوح، منسق لجنة دخول البضائع إلى قطاع غزة في بيان صحفي، إن المسئولين الإسرائيليين في لجنة الارتباط المدنية الخاصة بشؤون المعابر أبلغوا الجانب الفلسطيني أنه لن يسمح بدخول أي سلعة جديدة إلى أسواق غزة.

وأضاف فتوح أن المسئولين الإسرائيليين أبلغوهم بعدم تقديم أية تسهيلات بشان حركة دخول البضائع عبر المعابر إلى القطاع ما لم تحل قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الأسير في القطاع منذ ثلاثة أعوام.

وأكد أن مسئول لجنة الارتباط في الجانب الإسرائيلي موشيه ليفي أبلغ المسئولين الفلسطينيين عن شؤون المعابر خلال اجتماع عقد قبل يومين في معبر بيت حانون أنه لن يتم تقديم أي تسهيلات في معابر القطاع ما لم تحل العقبة المذكورة.

وقال فتوح، الذي شارك في الاجتماع ، "طالبونا بألا نتوقع حدوث أي انفراج يذكر في كمية ونوعية السلع المسموح بدخولها إلى أسواق غزة وسيبقى عدد السلع المسموح بدخولها نحو 32 سلعة على حاله".