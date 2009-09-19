حالة الطقس

فلسطين اليوم-رام الله

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل حيث تتكائر الغيوم ليصبح الجو غائماً وتسقط الامطار باذن الله مصحوبة بالرعد احياناً على المناطق الشمالية ثم تمتد الى باقي المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، ويستمر سقوط الامطار المتفرقة باذن الله على كافة المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

الاثنين: يبقى الجو غائماً الى غائم جزئي وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة وخاصة في ساعات النهار وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 26-17 24-16 23-16

بيت لحم 26-17 24-16 23-16

رام الله 25-17 23-15 22-15

طولكرم 29-23 27-22 26-22

نابلس 27-18 25-17 24-17

قلقيلية 29-23 27-22 26-22

جنين 29-20 27-19 26-19

سلفيت 26-17 24-16 23-16

طوباس 29-20 27-19 26-19

غزه 28-24 27-22 26-22

الخليل 24-16 22-15 21-15

خانيونس 28-24 27-22 26-22

أريحا 34-24 32-22 31-22

رفح 29-23 28-21 27-21