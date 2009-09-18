السلطات المصرية: العمل بمعبر رفح استمر حتى فجر اليوم

فلسطين اليوم : العريش

أفادت السلطات المصرية أنه عبر معبر رفح البري يوم أمس 1110 مواطناً من العالقين على الجانبين المصري والفلسطيني وذلك في اليوم الثالث لفتح المعبر.

وأكد مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري أن العمل بالمعبر المذكور استمر حتى فجر اليوم، حيث وصل إلى مصر 790 فرداً من الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة من المرضى الراغبين في العلاج وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية، والعاملين والطلاب في مصر وباقي الدول العربية والأجنبية، وباقي الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى بعض الأجانب.

وأضاف "أنه غادر مصر أمس، 320 فرداً من العالقين في الجانب المصري من المرضى العائدين بعد العلاج والعاملين والطلاب القادمين من الخارج والعائدين إلى قطاع غزة".