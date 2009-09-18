الزمالك يسقط أمام الجيش ويتلقى أول هزيمة تحت قيادة ميشيل

القاهرة (رويترز) - مني الزمالك بأول هزيمة تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد هنري ميشيل عندما سجل المهاجم البديل دودزي دوجبي وهو من توجو هدفا بعد نزوله أرض الملعب ليمنح فريقه طلائع الجيش الفوز 1-صفر في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.

وهذه الخسارة الثانية في أول خمس مباريات هذا الموسم للزمالك الذي أنفق أموالا كثيرة للتعاقد مع لاعبين جدد من بينهم أحمد حسام (ميدو) مهاجم ميدلسبره الانجليزي في اطار سعيه لاحراز لقب الدوري المحلي لاول مرة منذ 2004.

ودخل دوجبي في الشوط الثاني بدلا من المهاجم صلاح أمين - الذي سجل هدفين في المباراة التي خسرها طلائع الجيش 4-2 امام الاهلي الاسبوع الماضي - واستفاد من تمريرة طويلة أرسلها لاعب الوسط ممدوح عبد الحي ليتجاوز المدافعين قبل أن يطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك الزمالك بعد مرور ساعة من اللعب.

ودفع ميشيل مدرب منتخب فرنسا السابق والذي تولى تدريب الزمالك خلفا للسويسري ميشيل دي كاستال الشهر الماضي بالمهاجم ميدو واقترب الاخير من التسجيل مرتين كما أهدر لاعب الوسط الغاني ابراهيم ايو فرصا سهلة لادراك التعادل لكن طلائع الجيش صمد أمام هجوم صاحب الارض لينتزع النقاط الثلاث ويرفع رصيده الى سبع نقاط من خمس مباريات.

ويملك الزمالك سبع نقاط أيضا ويتقاسم المركز الرابع مع طلائع الجيش واتحاد الشرطة الذي خسر 2-صفر أمام المنصورة يوم الاربعاء.

واكتفى بتروجيت الذي استهل الموسم بصورة رائعة بالتعادل 2-2 مع ضيفه الانتاج الحربي الصاعد حديثا للدوري الممتاز والذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة بعد أول خمس مباريات.

وفاجأ الانتاج الحربي منافسه بتسجيل هدفين في أول 26 دقيقة عبر المهاجم ابو كوني وهو من ساحل العاج لكن بتروجيت نجح في تعويض تأخره في الشوط الثاني.

وقلص محمد كوفي لاعب منتخب بوركينا فاسو الفارق عندما سجل الهدف الاول لبتروجيت بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني وادرك المهاجم الغاني ايريك بيكوي التعادل لاصحاب الأرض في الدقيقة 64.

ورغم التعادل ارتقى بتروجيت للمركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد ثماني نقاط ويتقدم بفارق الاهداف على الاسماعيلي الذي حقق فوزه الاول يوم الاربعاء على حساب الاتحاد السكندري.

ويتصدر الاهلي المدافع عن اللقب الترتيب برصيد 11 نقطة بعد تعادله 1-1 مع المصري في مباراة أقيمت يوم الاربعاء في بورسعيد .