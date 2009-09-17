مصر تمدد فتح معبر رفح ليوم غد لتمكين عبور العالقين

فلسطين اليوم- غزة

وافقت السلطات المصرية على تمديد فتح معبر رفح البري لعبور العالقين من الجانبين ليوم رابع، وهو يوم غد الجمعة.

وصرح مصدر مصري مسؤول بمعبر رفح البري بأنه سبق فتح المعبر على كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي ولمدة ثلاثة أيام تنتهي الليلة، إلا أنه تم مد فترة فتحه ليوم رابع تيسيرا على أهالي قطاع غزة، ولتمكين أكبر عدد من العالقين على العبور بين الجانبين، حيث يسمح للعالقين من القادمين من الخارج والمرضى الذين أنهوا العلاج في المستشفيات والطلاب الدارسين في الداخل وغيرهم من الحالات الإنسانية بالعودة إلى قطاع غزة.

وقال: 'كما يتم أيضا السماح بعبور العالقين في قطاع غزة من حاملي الاقامات الخارجية وجوازات السفر العربية والأجنبية والطلاب الدارسين في الخارج، على أن يحملوا أوراق القيد التي تثبت ذلك، بالإضافة إلى المرضى ممن يحملون تحويلات طبية وغيرهم من الحالات الإنسانية، علاوة على استمرار خروج العرب والأجانب من القطاع'.