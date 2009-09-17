مئات آلاف الفلسطينيين يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم- غزة

ادى نحو 300 الف مسلم صلاة التراويح، وقاموا باحياء ليلة القدر حتى ساعات الفجر في المسجد الاقصى بالقدس المحتلة.وقال مدير اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب ان المصلين قدموا من الضفة الغربية والاراضي المحتلة عام 48 رغم الحواجز والعراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال الاسرئيلي.

ولفت الخطيب الى ان نحو 150 الفا تناولوا الافطار في باحات الاقصى.

واكتظت ساحات الحرم القدسي بالمصلين وكان كل منهم يحمل سجادته على كتفه ويسارع للوصول الى الصلاة وللعثور على مكان.

وقد عززت قوات الاحتلال اجراءاتها الامنية عند مداخل البلدة القديمة وبوابات الحرم الشريف.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال "نحن نراقب عن كثب ولا نقترب من المصلين او المتسوقين ولكننا متأهبون في أية لحظة لنكون موجودين عند الحدث".

واوضح "دخل مدينة القدس اليوم لاحياء ليلة القدر نحو 87 الف مسلم من الضفة الغربية".