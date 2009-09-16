جنين: موظف بنك يساعد مواطناً في سرقة مبلغ مالي كبير

فلسطين اليوم- جنين

في عملية نوعية ومعقدة تمكنت شرطة محافظة جنين في الضفة الغربية من كشف ملبسات سرقة مبلغ مالي من احد زبائن البنوك في مدينة جنين .

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشرطة أنه تقدم أحد المواطنين من بلدة اليامون بشكوى إلى شرطة جنين مفادها قيام مجهول بانتحال شخصيته وسحب مبلغ 35000 شيكل من حسابه في أحدى البنوك في مدينة جنين مستخدما بطاقة شخصية مزورة باسم المشتكي ورقم حسابه.

وقال المكتب الإعلامي للشرطة في تفاصيل الحادث أنه بعد تشكيل فريق للبحث والتحري من قبل المباحث العامة في شرطة جنين تم الاشتباه بموظف من البنك حيث تم استدعائه وبعد التحقيق معه اعترف بأنه يوجد معه شريك في السرقة من بلدة المشتكي و هو من قام بسحب النقود من حساب المشتكي.

وذكر المكتب الإعلامي أن موظف البنك اعترف بقيامه بتسهيل عملية السرقة وذلك بتزويد السارق برقم حساب وصورة عن توقيع المشتكي في البنك وبطاقته الشخصية المزورة وعليه تحركت قوة من المباحث تساندها دورية من مركز اليامون إلى البلدة وتم اعتقال المتهم الذي سحب المبلغ المالي من البنك وضبط مبلغ 32250 بحوزة والذي كان يخبأها في محله كما تم ضبط الكمبيوتر والسكانر المستخدمة في عملية التزوير وتم توقيف المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

وفي حادثة منفصلة قال المكتب الإعلامي للشرطة أنه تم إلقاء القبض على متهمين وذلك بعد قيامهم بترويج عملة مزورة وبعد التحقيق معهم اعترف المتهم الأول بإحضار مبلغ 4500 دولار مزورة من مناطق 48 وقام بإعطائها للمتهم الثاني من اجل ترويجها في مدينة جنين وتم ضبط مبلغ 3500 دولار بحوزة المذكورين والإجراءات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.