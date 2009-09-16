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حالة الطقس: طقس صيفي لطيف حتى الجمعة القادم

  • 08:12 - 16 سبتمبر 2009
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حالة الطقس: طقس صيفي لطيف حتى الجمعة القادم

فلسطين اليوم- رام الله

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وذكرت أن يوم غد، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة المقبل فمن المتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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