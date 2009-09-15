أيالون: هيلاري كلينتون ستصل إلى تل أبيب في غضون أسابيع

فلسطين اليوم – وكالات

توقعت مصادر مسئولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء أن تصل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى تل أبيب في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وقال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في تصريح صحفي له: "إنه من المتوقع وصول هيلاري كلينتون إلى البلاد خلال الأسابيع القادمة، في مسعى لدفع عملية السلام في المنطقة، ولمواصلة الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل" .

وتوقع أيالون، الذي زار الولايات المتحدة لبلورة الجدول الزمني لاستئناف الحوار بين تل أبيب وواشنطن، أن تتم زيارة كلينتون لتل أبيب في أواخر شهر تشرين أول (أكتوبر) المقبل أو في بداية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الذي يليه.

وكانت توقعت مصادر سياسية إسرائيلية مسئولة رفع مستوى الحوار الإستراتيجي الجاري بين الدولة العبرية والولايات المتحدة الأمريكية ليكون برئاسة وزيري خارجية الجانبين.