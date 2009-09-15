وفاة طفلة يرفع عدد ضحايا حصار غزة إلى 356 فلسطينياً

فلسطين اليوم- غزة

توفيت صباح اليوم الثلاثاء (15/9) طفلة فلسطينية ممنوعة من السفر والعلاج في الخارج ليرتفع بذلك عدد ضحايا حصار غزة إلى 356 فلسطينينا.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: "إن الطفلة هدى عمر قنديل البالغة من العمر ثلاث سنوات من سكان مدينة غزة والمصابة بفشل كلوي توفيت جراء عدم تمكنها من تلقي العلاج في الخارج بالرغم من امتلاكها لجميع الأوراق الثبوتية اللازمة.

وأضافت انه بوفاة الطفلة قنديل يرتفع عدد شهداء الحصار الإسرائيلية المشدد على قطاع غزة إلى 356 ضحية".

وطالبت "العالم الحر" بالوقوف إلى جانب أهالي قطاع غزة ومرضاه المحاصرين والخروج من حالة الصمت والضغط على الاحتلال من أجل إنهاء.