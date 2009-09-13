تزوج 15 مرة وأسس جمعية لتعدد الزوجات

فلسطين اليوم: وكالات

أسس المواطن الأردني نصري ابو غلوس ( 58 عاما ) جمعية تعدد الزوجات لتكون الأولى من نوعها في هذا المجال في الأردن . وذكرت صحيفة الغد ان ابوغلوس اكتفى بمنصب نائب رئيس الجمعية و عين عديله رئيساً لها.

وابو غلوس متزوج من أربع نساء جميعهن في عصمته ، وقد سبق له الزواج 15 مرة ،وانجب 31 ابنا وابنة وله ما يزيد على 20 حفيدا، وهو يرى أن كثرة الزواج وسيلة لستر بنات المسلمين .‏

وحسب الصحيفة فإن ابو غلوس لم يكمل تعليمه إلا انه رجل ميسور الحال ويمتلك العديد من شركات المقاولات ، وهو لا يعتبر تعدد الزوجات وقفا على الميسورين، بل يدعو إليه تحت كل الظروف، حتى مع فقر الرجل . وعن سبب عدم ترؤسه للجمعية التي أسسها وتوكيل هذه المهمة لعديله ، يقول أبو غلوس أن عديله تزوج 20 مرة وبالتالي هو أولى منه برئاستها.‏