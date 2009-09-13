سلطات الاحتلال تعزل الأسير الشيخ أبو الهيجا في عزل ريمون

فلسطين اليوم – جنين

عزلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ جمال أبو الهيجاء أحد قيادات حركة حماس في مخيم جنين في عزل ريمون في جنوب الضفة الغربية كإجراء عقابي له.

وأفادت عائلة الشيخ جمال أبو الهيجاء لوسائل الإعلام الأحد أن سلطات الاحتلال حرمتهم من الزيارة.

وقالت عائلته: "إن أحد أسباب عزل الشيخ أبو الهيجاء يعود لحرمانه من الاستماع إلى الإذاعات المحلية التي تبث من مدينة جنين وتصل إلى سجن جلبوع، وذلك حتى لا تبقي له أي صلة مع العالم الخارجي".

وتابعت "إن سلطات الاحتلال تستكثر على الشيخ أن يستمع إلى برنامج إهداءات أسرى أو برامج محلية عن منطقته في إذاعة محلية، وهذا يدلل على عنجهية الاحتلال وطغيانه".