الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار أمس على شابين فلسطينيين في القدس

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قررت ما تمسى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في القدس مساء اليوم الإفراج بشروط مقيدة عن الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار أمس على شابين فلسطينيين في موقف للسيارات بالقرب من حي سلوان شرق مدينة القدس المحتلة وأصابهما بجروح.

وقد تقرر الإفراج عن الجندي بكفالة طرف ثالث بالإضافة إلى كفالته الشخصية ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة 9 ايام.

وزعمت شرطة الاحتلال أنه تبين من صور كاميرات المراقبة المنصوبة في الموقف ان الإسرائيلي وهو جندي في إجازة أطلق عيارا تحذيريا في الهواء بعد أن هاجمه 6 فلسطينيين قبل أن يطلق النار صوبهم، ويصيب اثنين منهم بجراح.