الأمن المصري يعتقل معتمر دخل بجواز سفر مزور

فلسطين اليوم: غزة

اعتقلت السلطات الأمنية المصرية أحد المعتمرين الفلسطينيين منذ ثلاثة أيام خلال عودته لقطاع غزة من الأراضي المقدسة بعدما أدى مناسك العمرة.

وبحسب المصادر الأمنية المصرية اكتشفت أن المعتمر الفلسطيني يحمل جواز سفر "مزور" وهو جواز سفر شقيقه بعدما لاحظ الضباط المصريين وجود اختلاف بين صورة جواز السفر وبين شكل حامله.

وقامت الأجهزة الأمنية المصرية بفحص جواز السفر والتحري عن حامله بعد اقتياده لأحد مقار الأجهزة الأمنية بمدينة رفح المصرية واكتشفت بأن حامل جواز السفر المزور يدعى "م.ش" وهو احد المطلوبين على خلفية عمليات تهريب عبر الأنفاق، وانه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر من قطاع غزة إلى مصر بل ومن المطلوبين لقوة للأمن المصري.

وحسب المصادر الأمنية المصرية فان المعتقل الفلسطيني من كبار مهربي الأنفاق على الجانب الفلسطيني وأنه كان على علم بأنه مطلوب للأمن المصري لذلك تحايل على الأمن المصري وسافر بجواز سفر شقيقه نظرا لقرب الشبه بينهما.

وتواصل السلطات المصرية التحقيقات مع المعتقل حتى الآن.