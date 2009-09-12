الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا توزع « كسوة العيد »

فلسطين اليوم: غزة

وزعت الجمعية الإسلامية بمخيم جباليا يوم الخميس الماضي, كسوة عيد على " 50" أسرة فقيرة بالمنطقة بدعم من هيئة الأعمال الخيرية, كما وزعت الجمعية طروداً غذائية على" 210 " بدعم من جمعية الرحمة العالمية في دولة الكويت وهيئة الأعمال الخيرية.

وقد أعرب مدير الجمعية الأستاذ رامز الغرباوي عن شكره الجزيل لجمعيتي الرحمة العالمية – الكويت وهيئة الأعمال الخيرية – الإمارات العربية المتحدة لوقوفهم المستمر والمثمر دوماً مع أبناء المخيم وخاصة الأسر الفقيرة منهم ولمساهمتها في رسم الابتسامة داخل البيوت الفقيرة وتوفير المواد الأساسية لأبنائها في ظل هذا الوضع الاقتصادي القاسي الذي تعيشه هذه الأسر في أيام شهر رمضان المبارك.

وتعهد الغرباوي باستمرار جمعيته في دعم هذه الأسر الفقيرة وسعيها جاهده لتوفير ما تستطيع لخدمتهم , داعياً في الوقت نفسه جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية داخل القطاع وخارجه وأهالي الخير إلى مساندة الأسر الفقيرة ومساعدتهم ومد يد العون لهم.