الصين تزود قطاع غزة بـ30% من الكهرباء

فلسطين اليوم-خاص

أصبح من اللافت في الشهرين الماضيين تسجيل ارتفاع عدد كبير في أعداد المواطنين بقطاع غزة الذين يعتمدون على مولدات الكهرباء الصينية والمكتوب عليها ( MADE IN CHINA ).

ونظرا لانقطاع التيار المستمر في معظم بل اغلب مدن وبلدات قطاع غزة، فقد قرر من يستطع شراء محرك كهرباء صيني أن يقوم بذلك، خاصة في شهر رمضان حيث أصبحت ثلاثة منازل فلسطينية من بين عشرة تعتمد على المحركات الصينية، علاوة على وجود المحركات الصينية في معظم المحال التجارية والمؤسسات التابعة للحكومة والغير حكومية، اما الاهم منذ شهرين فهو اندفاع عدد كبير من سكان القطاع لشراء محركات توليد الكهرباء الصينية لتعويض عدد ساعات انقطاع الكهرباء التي تستمر في بعض الأحيان من 6 إلى 8 ساعات يوما بعد يوم او احيانا يوميا.

وقد أصبح من الواضح أن إمدادات الكهرباء التي تأتي من إسرائيل ومصر ومن شركة توليد الكهرباء في غزة لا تسد احتياجات قطاع غزة من الكهرباء، وهو الأمر الذي دفع سكان القطاع إلى التوجه لشراء محركات توليد الكهرباء الصينية، ومن المتوقع انه إذا استمر انقطاع الكهرباء عن قطاع غزة ان يصبح 80 % من سكان القطاع وخاصة المنازل بداخلها مولد تيار كهربائي صيني، فمن لدية محرك الآن أصبح لا يكترث كثيرا إن قطعت الكهرباء فلدية تياره الخاص به وهو محرك توليد الكهرباء الصيني.