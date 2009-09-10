بسبب إصابة العروس بها..أنفلونزا الخنازير تحرم عريسا سعوديا من الزفاف

فلسطين اليوم-وكالات

حرمت إنفلونزا الخنازير عريسا في السعودية من إكمال مراسم عقد قرانه بعد وصول الفيروس المسبب للمرض إلى العروس، ما جعله يؤجل موعد الزواج حتى يتأكد من شفاء العروس تماما من المرض.

وذكرت صحيفة 'عكاظ' السعودية يوم أمس الأربعاء أن العريس حدد موعدا لعقد قرانه على كريمة أسرة في الرياض، وأثناء تأهبه للسفر من جدة إلى الرياض، تلقى اتصالا يفيده بضرورة تأخير العقد لإصابة خطيبته بانفلونزا الخنازير.

وتابعت الصحيفة: 'واعتقد (العريس) حينها أن الأمر مجرد مزحة، إلا أنه وبعد تأكده من صحة الخبر عبر والد ووالدة الخطيبة، قرر أن يصرف النظر عن السفر حتى تشفى من المرض تماما'.