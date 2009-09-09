بيع أراض في الجنة.. أحدث وسيلة للنصب في تركيا!

فلسطين اليوم-أ.ش.أ

ألقت أجهزة الأمن التركية القبض على نصابين احترفا الاحتيال على المواطنين من كبار السن بإيهامهم ببيع أراض في الجنة لهم يبنون فيها بيوتا لهم بعد الممات!

وكان النصابان ، ويدعيان "إلياس" و"خضر" قد انتقلا في بداية شهر رمضان المبارك من محافظة قيصري إلى محافظة نفشهير المجاورة في وسط تركيا ، لنصب شباكهما على المواطنين الخيرين والمتدينين من المتقدمين في العمر .

ووضع النصابان خطتهما وتمكنا بعد أيام قليلة من جمع 20 ألف ليرة تركية من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 إلى 70 عاما، علما بأن الليرة تساوى 49 ر1 دولار، وذلك مقابل بيعهم شفهيا أراض بالجنة، لكن افتضح أمرهما بعد عدة أيام عندما زف الضحايا البشرى السارة إلى أبنائهم وأخبروهم بشراء أراض في الجنة مقابل 5 آلاف ليرة لكل شخص.

وأبلغ أبناء الضحايا الأربعة على الفور مديرية الأمن بهذه الواقعة، وتم القبض على النصابين، اللذين اعترفا بأنهما حصلا على مبالغ أخرى من خلال بيع أراض بالجنة للمتدينين من كبار السن، لاسيما في شهر رمضان المبارك!