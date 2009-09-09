في تقريرٍ لشرطة الضفة: قوات الاحتلال تداهم عدداً من المنازل وتعبث في محتوياتها

فلسطين اليوم : رام الله

ذكر المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية في تقريره اليومي حول الاعتداءات الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل وعبثت في محتوياتها واعتقلت 5 مواطنين من مناطق مختلفة.

وفي التفاصيل أوضح المكتب الإعلامي أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع القريبة من مدينة جنين وقامت باعتقال المواطن عماد أمين كنعان 40.

ففي محافظة طولكرم دخلت قوات الاحتلال إلى بلدة دير الغصون وقام الجنود بتفتيش منزل المواطن منور لطفي أبو صاع (42 عاما) وقاموا بالعبث بمحتويات المنزل واعتقال المذكور.

وأشار التقرير أنه ادخل إلى مشفى عالية الحكومي في الخليل المواطن فادي خالد محمود أبو جحيشة من بلدة إذنا مصاب برضوض وجروح في الرأس وكسور في اليد والرجل نتيجة الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال في منطقة أزعيم بالقرب من الجدار الضم والفصل الإسرائيلي المقام على أراضيهم.

ولفت التقرير إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر وداهمت منزل كل من المواطن/عوض الله صبارنة، ومنزل المواطن سامي اصليبي حيث تم اعتقال ابنه/ حسن سامي اصليبي وهو طالب في جامعة البولتيكنك.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير وتم اعتقال كل من: احمد سعدي شلالدة، وشقيقه / محمود وهما من بلدة سعير.