كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية بلا أمانة.. ومخدرات "قذرة" جديدة

فلسطين اليوم- القدس

الآلاف من حبات المخدر الجديد "يابا" والذي يحمل أيضا اسم " WY "، وصلت إلى العدو الصهيوني خلال الأشهر الأخيرة، ويتم تسويقها في كافة الحفلات المنتشرة في جميع أنحاء دولة العدو.

ويدور الحديث عن مخدر مصدره "تايلاند"، ويتم تهريبه إلى دولة العدو الصهيوني بواسطة العمال التايلنديين الذين يعملون لحساب مجرمين.

كما ويدور الحديث عن حبوب "اكستيزي" مخدرة قذرة، تحتوي على 80% كافيين و20% من المادة الفعالة في حبوب "الاكستيزي" المخدرة، والتي تسمى "أمفتمين".

وأوضح مدير وحدة المخدرات في الجمارك "أرموند كوهين"، أن هذا النوع من المخدرات يتم تصنيعه في بيوت أو معامل في تايلاند، وله آثار جانبية صعبة جداً، حيث يُصيب المخ والكلى والكبد والصفائح الدموية.

ويبدون في الجمارك قلقاً من زيادة تهريب هذا النوع من المخدرات، وذلك عبر الطرود البريدية والعمال التايلنديين.

من جهتها نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريراً داخلياً للشرطة الصهيونية بخصوص تقدير الوضع المستقبلي لكبار الضباط في داخلها , أظهر من خلاله نتائج التقرير أنه يسود اعتقاد أن ثلاثة من كبار الضباط في قيادة الشرطة غير مؤهلين للترقيات.

وأوعز التقرير ذلك لقلة الإدارة السليمة لديهم وعدم قدرتهم على اتخاذهم قرارات سليمة وصحيحة ولأنهم لا يشكلوا النموذج الصادق كضباط للشرطة والأدهى من ذلك الشك في أماناتهم , بالإضافة إلى تراكمات أخرى في سلوكهم لها أثر سلبي على الشرطة .