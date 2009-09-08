نتنياهو زار سراً دولة عربية والتقى مسؤولين عرباً من دولتين أخريين

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

ذكرت مصادر عربية مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام خلال الساعات الأخيرة بزيارة إلى دولة عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب التقى خلالها رئيس هذه الدولة ومسئولين اثنين من دولتين عربيتين أخريين تواجدا في عاصمة الدولة المذكورة بهدف اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي رافقه في الزيارة مستشار الأمن القومي عوزي أراد وسكرتيره العسكري مئير كليفي.

يذكر أن عوزي أراد هو الممسك بملف الاتصالات الإسرائيلية العربية والمشرف على نسج الخيوط بأشكالها وأطوالها مع الدول العربية، وقام بزيارات عديدة لدول عربية.

وقالت المصادر لصحيفة المنار المقدسية إن هذه الزيارة لنتنياهو تأتي غداة موافقة دول عربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأضافت المصادر أن نتنياهو كان معنيا بالقيام بهذه الزيارة قبل الزيارة التي سيقوم بها مبعوث التسوية الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة وزيارته دولا عربية قبل وصوله إلى إسرائيل.

وكشفت المصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سلم ممثلي الدولتين العربيتين في الاجتماع رسالتين إلى قيادتيهما شرح فيهما ضرورة تعزيز التنسيق الأمني المشترك في مواجهة إيران واعتبرت المصادر زيارة نتنياهو اختراقا ناجحا في الساحة العربية نفذه رئيس الوزراء الإسرائيلي وفي هذه المرحلة تحديدا.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت بأن نتنياهو اختفى لمدة 15 ساعة وعندما حاولت معرفة وأسباب ومكان هذا الغياب رد السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بأنه كان في زيارة لموقع أمني حساس وسط إسرائيل.