80 قتيلاً ومفقوداً بانفجار منجم بالصين

فلسطين اليوم- وكالات

رجال إنقاذ أمام منجم في هينان وقع فيه انفجار في سبتمبر/ أيلول 2008 قتل 35 عاملاً وفقد 44 في انفجار للغاز بمنجم تحت الأرض وسط الصين في وقت مبكر من صباح اليوم، في حلقة جديدة من سلسلة كوارث في القطاع قتلت العام الماضي وحده 3200 شخص.

ووقع الانفجار في ساعات الصباح الأولى في مدينة بينغدينغشان بولاية هينان، وبدأت السلطات المحلية تحقيقاً في الحادث الذي نجا منه 14 عاملاً.

ونقلت وكالة شينخوا عن مسؤول محلي قوله إن المنجم كان في طور الفحص، ولم يتلق ترخيصا لاستئناف عمله.

وتقع الانفجارات المنجمية في الصين بسبب غياب معايير السلامة وقدم العتاد، وكثيرا ما يكون مسرحها مناجم صغيرة غير آمنة رغم حملة حكومية للتقليل من عددها.

وأغلقت الصين حسب وكالة شينخوا 12 ألف منجم صغير في 2005، وستغلق 1000 أخرى هذا العام، حسب مسؤول إغاثة في هينان.

وتعتمد الصين في الطاقة على الفحم بنسبة 70%، وتزايد إنتاج المادة مع تزايد النمو في البلد في السنوات الأخيرة.

وتقول منظمات عمل مستقلة إن عدد ضحايا الكوارث المنجمية في الصين أكبر من ذلك الذي تقدمه الأرقام الرسمية، لأن ملاكا كثيرين لا يبلغون عن القتلى والجرحى حتى لا يعلق العمل في مناجمهم.