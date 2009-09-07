عمان: إضراب موظفي « الأونروا »عن العمل ساعة للمطالبة بزيادة رواتبهم

فلسطين اليوم-وكالات

نفذ نحو 7 آلاف موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) اضرابا اليوم الاثنين استمر ساعة واحدة للضغط من أجل زيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل.

وقال مشاركون إن الإضراب شمل أيضا 28 ألف موظف آخرين احتجوا ايضا على قرار "أونروا" خفض خدمات صحية وتعليمية تقدم لما يقرب من 9،1 مليون لاجئ فلسطيني تستضيفهم الأردن.

جاء الإضراب الأخير، وهو العاشر لموظفي "أونروا" هذا العام، عقب اخفاق المفاوضات التي جرت مع الإدارة.

وأكدت "أونروا"، التي تواجه عجزا في الميزانية يقدر بنحو 39 مليون دولار خلال العام المالي 2009، أنها غير قادرة على الإيفاء بمطالب الموظفين واضطرت لخفض خدماتها التي تقدمها للاجئين. وأطلقت الوكالة مناشدات جديدة للمانحين الدوليين سعيا لخفض عجز الميزانية المتوقع أن يتضاعف خلال العام المقبل.

ورفضت الحكومة الأردنية قرار "أونروا" خفض حجم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المملكة، والذين يحمل معظمهم الجنسية الأردنية.

وتشمل عمليات "أونروا" الاردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.