مقتل مستوطن وإصابة اخر بعد أن دهستهما سيارة اسعاف فلسطينية قرب رام الله

فلسطين اليوم-نابلس

اكدت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الاثنين أن مستوطنا اسرائيليا قتل واصيب اخر بجروح وصفت بالخطيرة في حادث سير وقع بالقرب من مستوطنة بيت ايل شمال رام الله.

وقالت المصادر ان سائق سيارة اسعاف فلسطينية خاصة، كانت في طريقها الى حادث سير عادي، وقع بالقرب من قرية سنجل بين نابلس ورام الله اسفر عن اصابة شخصين تم نقلهما الى مستشفيات نابلس عندما دهس السائق الفلسطيني مستوطن اسرائيلي توفي على الفور، واصاب اخر بجروح وصفت بالخطيرة على الطريق الالتفافي لبيت ايل .

واضافت المصادر ان سائق الاسعاف الفلسطيني سلم نفسه للشرطة الاسرائيلية، وان طواقم الاسعاف الاسرائيلية نقلت القتيل والجريح الى مستشفى هداسا عين كارم .