قناة الزمالك الفضائية تظهر قريباً

القاهرة/ قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك إن قناة النادي الفضائية ستظهر للنور خلال الدور الثاني للدوري المصري الممتاز والمقرر له في بداية العام القادم.

وقال عباس في تصريحات لمجلة نادي الزمالك الرسمية نقلها الموقع الرسمي للنادي الأبيض "ستنطلق القناة الفضائية للزمالك بعد دراسة متأنية ومستفيضة وغالباً ما سيكون موعد انطلاقها خلال الدور الثاني من مسابقة الدوري".

وأكد عباس أن مئوية النادي والتي سيحتفل بها الزمالك في 2011 سيشرف عليها ابن من أبناء النادي المخلصين مشيرا إلى أن سيتم إسناد الإعداد للمئوية إلى احدي الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وطالب عباس وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار عن الفريق الأول للزمالك خاصة وان تردد مؤخرا عن تعيين مدرب مغربي بالجهاز الفني للفريق وهو الأمر الذي نفاه عباس برمته.

وأشار عباس إلى أن الإصابات المتكررة للاعبي الفريق الأول أصبحت متكررة بشكل كبير الأمر الذي سيجعل مجلس الإدارة يبحث الأمر ويدرسه من اجل معرفة أسباب هذه الإصابات.

وفي النهاية، أشاد عباس بدور جماهير الزمالك مع الفريق مطالبا إياها بمواصلة دورها الايجابي في الفترة القادمة.