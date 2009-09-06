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الإذاعة العبرية : « إسرائيل » تكتشف البنية التحتية لتدريب عناصر حماس بالضفة

  • 06:37 - 06 سبتمبر 2009
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الإذاعة العبرية :"إسرائيل" تكتشف البنية التحتية لتدريب عناصر حماس بالضفة

فلسطين اليوم- غزة

نقلت الإذاعة العبرية اليوم الأحد عن مصادر صحفية أن سلطات الاحتلال اكتشفت مؤخرا بنية تحتية لحركة حماس في الضفة الغربية اشتملت على سلسلة كهوف وأنفاق استخدمت لتدريب عناصر الحركة في الضفة الغربية. وزعمت الإذاعة أن قوات من جيش الاحتلال داهمت هذه الكهوف والانفاق قبل حوالي شهرين بعد أن حصلت على معلومات استخباري حول نشاطات حماس في تلك المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في جيش الاحتلال قوله إن ما تم اكتشافه يشابه البنية التحتية لتنظيم القاعدة في منطقة تورا بورا بافغانستان. 

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