تحذيرات من خطورة أزمة تلوث مياه قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي

فلسطين اليوم: غزة

حذرت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" ومقرها بروكسل اليوم السبت من وصول قطاع غزة إلى مرحلة العطش جراء تلوث مياه الشرب بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل، منبهة من أن ذلك قد يتسبب بحالات تسمم جماعي.

واعتبرت الحملة في بيان لها اليوم استمرار أزمة مياه الشرب والصرف الصحي في القطاع في ظل صمت المجتمع الدولي أنه "انتهاك خطير لكرامة الإنسان"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة ناشئة بسبب عدم توفر مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها اللازمة لعملية تطهير وتعقيم مياه الشرب ، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة".

وقالت: "هناك العشرات من آبار المياه في غزة متوقفة عن العمل تماما بسبب عدم سماح الاحتلال بإدخال قطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلها"، موضحة أن توقف معدات معالجة مياه الآبار يؤدي إلى نتائج بيئية وصحية خطيرة. كان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أفاد بأن حوالي عشرة آلاف شخص في قطاع غزة غير موصولين بشبكة المياه إضافة إلى أن 60 في المئة من السكان لا يحصلون على المياه بشكل منتظم، وذلك من تداعيات الحصار.

وقالت الحملة الأوروبية "إن تدهور مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة وتعطلها يشكل تهديدا جدياعلى حياة سكان القطاع ، يصعب السيطرة عليه، كما تسبب بأزمة إنسانية يجب وضع حد لها، لا سيما وأن الحصار دخل عامه الرابع على التوالي". وطالبت الحملة بتحرك فوري للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف انتهاكاته التي تمنع تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وتأدية عملها بالشكل المطلوب؛ ليتمكن سكان القطاع من العيش بكرامة.