ساركوزي يوفد مبعوثا لتسيلم والد شاليط رسالة خاصة

فلسطين اليوم: غزة

ذكر التلفزيون الاسرائيلي القناة العاشرة بان السفير الفرنسي في اسرائيل سيلتقي غدا الجمعة مع والدي الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليطليسلمهما رسالة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وقد أرسل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رسالة لوالدي الجندي الأسير في غزة جلعاد شاليط قبل أيام كتب ساركوزي ( لافيفا ونوعم شاليط) بمناسبة عيد ميلاد جلعاد ال 23 أتعهد لكم بان فرنسا لن تنسي جلعاد وستواصل العمل من اجل الإفراج عن ابنكم.

والجدير بالذكر فبتاريخ 28 أغسطس العام الحالي 2009 بلغ عمر الجندي شاليط 23 عاما كما أن الجندي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية.