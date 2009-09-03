عائلة فلسطينية تطالب بلجنة تحقيق حول سرقة الاحتلال أعضاء ابنها الشهيد

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

طالبت عائلة الشهيد الفلسطيني بلال أحمد غانم، من قرية أماتين بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، المؤسسات القانونية بالوقوف إلى جانبها لتشكيل لجنة تحقيق محايدة، حول قضية استشهاد ابنها عام 1992، وسرقة جثمانه وتسليمه فارغاً من أعضائه الداخلية.

وقالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتورة نجاة أبو بكر، التي زارت منزل الشهيد غانم، إنّ الحقيقة تكمن في أفواه ذويه وأهل منزله الذين شاهدوا مجريات القضية من بدايتها حتى تسليم الجثة الفارغة، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بسرقة أعضائه وتسليم جثمانه خاوياً.

وأكدت أبو بكر أنّ ذوي غانم أبدوا استعدادهم لإجراء التحاليل اللازمة، حتى لو أدى ذلك لفتح القبر وأخذ عيِّنات من أجل إثبات عدالة قضية ابنهم الشهيد.

وبينت أبو بكر أنّ ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتقوم به "ضد الإنسانية لا يدلِّل إلاّ على اهتزاز مجتمعها الذي حينما يفقد الأخلاق؛ يحتفظ فقط بقنابل موقوتة ستنفجر بداخله عاجلاً أم آجلاً"، على حد تعبيرها.