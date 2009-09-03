قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من مدينة جنين وبلدة برقين

فلسطين اليوم- رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من مدينة جنين وبلدة برقين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين واعتقلت الشاب أيبك علام أبو علي (20 عاما) بعد دهم منزله في الحي الشرقي والعبث بمحتوياته.

كما اعتقل الاحتلال الطالب في جامعة النجاح الوطنية خالد عبد الله عفيف زكارنه (19 عاما) من سكان حي المراح في مدينة جنين، أثناء مروره عبر حاجز عسكري 'شافي شامرون' المقام على شارع جنين _نابلس الليلة الماضية.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد باسم خلوف (19 عاما) من بلدة برقين، بعد أن اقتحم جيش الاحتلال منزل ذويه وعبثوا في محتوياته.