إصابة أبو تريكة وبركات تربك حسابات شحاتة

القاهرة/ ازدادت معاناة حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم قبل المباراة ضد رواندا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 الأسبوع المقبل بعدما تعرض الثنائي محمد أبو تريكة ومحمد بركات للإصابة خلال المران لينضما إلى قائمة طويلة من المصابين في خط الهجوم.

وأعلن النادي الأهلي الذي يلعب له أبو تريكة وبركات بموقعه على الانترنت أن الأول أصيب في الرباط الداخلي للركبة بينما خضع الثاني لفحص بالأشعة بسبب معاناته من الآم في منطقة الحوض.

واضطر شحاتة إلى استدعاء لاعبين مغمورين في خط الهجوم في ظل غياب عمرو زكي مهاجم الزمالك بسبب الإصابة وزميله أحمد حسام (ميدو) لضعف لياقته البدنية بالإضافة إلى محمد زيدان مهاجم بروسيا دورتموند الألماني المستبعد لأسباب انضباطية وعماد متعب مهاجم الأهلي المصاب منذ فترة طويلة.

ووجه شحاتة الدعوة إلى السيد حمدي مهاجم بتروجيت الذي شارك في مباراته الدولية الأولى الشهر الماضي وأحمد سلامة مهاجم حرس الحدود الذي شارك في ثلاث مباريات دولية كانت جميعها ودية في دورة الألعاب العربية قبل عامين بالإضافة إلى أحمد رؤوف من انبي ومحمد (دودي) الجباس مهاجم ليرس البلجيكي الذي ينضم لصفوف المنتخب المصري لأول مرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحمد ماجد طبيب منتخب مصر قوله إن صانع اللعب أبو تريكة وبركات الذي عاد لتوه للعب بعد إصابة مماثلة أبعدته نحو أربعة أشهر سيخضعان لبرنامج علاجي مكثف خلال الأيام المقبلة. حيث يسافران مع بعثة منتخب مصر إلى كيجالي اليوم الأربعاء وسيخضعان لاختبار طبي قبل المباراة التي تقام يوم السبت المقبل.

وسيمثل غياب أبو تريكة وبركات ضربة قوية للمنتخب المصري في ظل الإصابات الكثيرة في عناصره الأساسية.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات وتتخلف بفارق ثلاث نقاط عن الجزائر التي تتصدر الترتيب.

ويتأهل الفريق صاحب المركز الأول في المجموعات الأفريقية الخمس إلى نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا مباشرة.