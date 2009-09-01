شهيدان من القسام في قصف مدفعي إسرائيلي شمال قطاع غزة، واسرائيل تنفي علاقتها بالحادث

فلسطين اليوم: غزة

استشهد مساء اليوم الثلاثاء مقاومان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط المقبرة الشرقية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية فإن الشهيدين هما فرح النجار وعصمت مهرة في الثلاثينات من العمر.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، شهيديها المجاهدَين فرح اسماعيل النجار 30 عاماً وعصمت أسعد مهرة 30 عاماً اللذين استشهدا في قصف صهيوني شرق جباليا أثناء قيامهما بمهمة جهادية.

من جهتها نفت إسرائيل أي علاقة لها بقتل الفلسطينيين، مؤكدة أن الجيش لم يطلق النار شمالي قطاع غزة.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني فإن الفلسطينيين قتلا على ما يبدو خلال خطأ فني وقع في عبوة ناسفة كان يحاول الاثنين زرعها علي طريق تسلكه الدوريات العسكرية الإسرائيلية علي حدود شمالي قطاع غزة.