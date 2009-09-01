جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد الفتى محمد نايف في مخيم الجلزون

فلسطين اليوم – رام الله

شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة رام الله والبيرة، اليوم، جثمان الشهيد الفتى محمد رياض نايف (15 عاما)، من مخيم الجلزون شمال رام الله، الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بجروح أصيب بها من قبل جنود الاحتلال قي وقت سابق من الليلة الماضية.

ورفع المشاركون في التشييع صور الشهيد والأعلام الفلسطينية، ونددوا بعدوان الاحتلال وهمجيته المتواصلة بحق أبناء المخيم، قبل أن يوارى الجثمان الطاهر الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم.

ويشار إلى أن والد الشهيد كان قد استشهد مطلع انتفاضة الأقصى، ولا يزال أحد أشقائه يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي.