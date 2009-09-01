الإتحاد الأوروبي يخصص 13 مليون يورو لمساعدة متضرري حرب غزة

فلسطين اليوم – غزة

أعلن ممثل المفوضية الأوروبية كريستان بيرغير عن أحدث مساهمة من الاتحاد الأوروبي لصالح برنامج خلق فرص العمل الطارئ، الذي تقوم بإدارته منظمة الاونروا في غزة.

وسلم بيرغير، كارين أبو زيد المفوض العام للاونروا الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مدينة غزة.

وأعرب بيرغير عن سعادته للاتفاق مع الاونروا على تمويل مشروع ينتفع فيه الشعب الفلسطيني، مضيفا:"جزء كبير من المشروع نقوم بتمويله لمساعدة الفلسطينيين في غزة".

وأشار بيرغير إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 13 مليون يورو لمساعدة الذين تضرروا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، قائلا:" مولنا ماليا لإزالة متفجرات لم تنفجر من مخلفات الحرب على غزة، فما يمهنا ضمان سلامة الناس في غزة".

وبين بيرغير العديد من الجهود التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي ومن بينها دعم الاتحاد الأوروبي لما يزيد عن 25 ألف عائلة فقيرة في غزة وتزويد محطة كهرباء غزة بالوقود، مضيفا:"في القريب العاجل سنقوم بدعم مشروع ينفع الأعمال الصغيرة لنؤكد أن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بمعاقبة أهل غزة".

من جهتها وجهت كارين أبو زيد شكرها للاتحاد الأوروبي ممثل في كريستان بيرغير، مضيفة:"كان كريستان موجود في الانتفاضة الأولى لمساعدة الفلسطينيين و أشكركم على هذا التبرع الجميل للفلسطينيين".

وأوضحت أبو زيد أن أبناء الشعب الفلسطيني بحاجة إلى فرص عمل، مبينة أنه سيتم توظيف شخص منتدب من عائلة واحدة للعمل لمدة ثلاثة شهور لينتفع من البرنامج ما يقارب ربع اللاجئين المسجلين في غزة والذين يبلغ عددهم1,1 مليون لاجئ.

وأبدت أبو زيد قلقها جراء ما يتعرض له الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفة الوضع في غزة بالصعب والخطير.

من الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتوفير مساهمة طارئة استثنائية بقيمة 41 مليون يورو إلى الاونروا استجابة للأزمة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليها، ليصل إجمالي مساهمة الاتحاد للاونروا لهذا العام 144 مليون يورو.