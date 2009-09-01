الفلسطينية لفك الحصار تستنكر اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الصيادين بغزة

فلسطين اليوم – غزة

استنكرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار في شبكة المنظمات الأهلية بشدة استمرار الاعتداءات وأعمال القرصنة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي بحق الصيادين الفلسطينيين وقواربهم ومعداتهم والتي كان أخرها قيام الزوارق البحرية الإسرائيلية بقصف أحد قوارب الصيد على شاطئ مدينة بيت لاهيا يوم أمس مما أدى ذلك احتراق القارب وإصابته بأضرار مادية وإصابة بعض الصيادين ممن هم على متن القارب بحروق.

واعتبرت الحملة في بيان لها أن هذا العمل العدواني يأتي في إطار العدوان المتصاعد من قبل قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني سواء عبر التوغلات العسكرية المستمرة وتجريف الأراضي الزراعية وإطلاق النار تجاه منازل المواطنين وفرض منطقة عازلة على حدود قطاع غزة والتضييق على الصيادين عبر عدم السماح لهم بالصيد إلا لمساحة 3 أميال بحرية فقط ، إضافة إلى إطلاق النار المتواصل تجاه قوارب الصيد حيث استشهد الأسبوع الماضي احد الصيادين وأصيب آخر بجراح جراء قصف قوات الاحتلال قوارب الصيد بالقذائف.

وشددت الحملة على أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية يشجع حكومة الاحتلال على الاستمرار في العدوان وارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني العزل بصورة منهجية ومنظمة.

وطالبت الحملة المجتمع الدولي وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل من أجل إيقاف الممارسات العدوانية والتصعيدية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه.

كما دعت قوى التضامن الشعبي الدولي إلى تكثيف فعالياتهم التضامنية مع شعبنا الفلسطيني عبر القدوم إلى القطاع والعمل بجهد شعبي تضامني لكسر الحصار الظالم وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة.