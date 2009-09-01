الرئيس السوري بشار الاسد يؤكد حرصه على امن العراق واستقراره

فلسطين اليوم - وكالات

اكد الرئيس السوري بشار الاسد حرصه على امن العراق واستقراره ووصف الاتهامات العراقية لبلاده حول ايوائها بعثيين عراقيين ضالعين في تفجيرات بغداد الدامية بغير مسؤولة وقد تسيئ الى العلاقات بين البلدين.

وجاءت اقوال الرئيس السوري خلال اجتماعه امس في دمشق مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو. وبدوره اعرب الوزير التركي الذي يقوم بدور الوساطة لتنقية الاجواء بين بغداد ودمشق عن تفاؤله بتسوية الخلافات وديا.

وأفادت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية ان اوغلو سيتوجه غدا الى مصر للاجتماع بالرئيس المصري حسني مبارك حيث سيطلب مساعدة القاهرة في احتواء التوتر بين سوريا والعراق. وكان الوزير التركي قد صرح لصحيفة الحياة الصادرة في لندن بأنه بدأ بمهمة الوساطة بعد مشاورات مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون. وفي واشنطن قال مسؤول في الخارجية الامريكية ان بلاده تعمل مع الحكومة العراقية في التحقيق في ظروف ملابسات تفجيرات بغداد.