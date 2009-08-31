رضوان لـ« فلسطين اليوم »: حماس ستحدد موقفها من زيارة وفد فتح لغزة بعد تقديم طلب رسمي

فلسطين اليوم – غزة

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس إن حركة حماس ستحدد موقفها من زيارة وفد اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة في حال تقدمت فتح بطلب رسمي للزيارة.وأوضح رضوان خلال تصريحات لـ "فلسطين اليوم" اليوم الاثنين إن حماس سترد على طلب الزيارة، بناءً على الهدف منها، وما إذا كانت تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وتساعد في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وحول موعد جولة الحوار القادمة في القاهرة أوضح رضوان أن الوفد المصري الذي زار رام الله مؤخراً أوضح أن الجولة ستكون بعد عيد الفطر المبارك دون أن يحدد لها موعداً محدداً.

وأضاف أن زيارة الوفد المصري كانت استكشافية، حيث أنه صدم بتعنت رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح من ملف المعتقلين السياسيين الذي تطالب حماس بالإفراج عنهم كشرط لاستئناف الحوار.