غياب زكي وفتح الله عن تشكيلة مصر أمام رواندا

القاهرة - (رويترز) تأكد غياب المهاجم عمرو زكي والمدافع محمود فتح الله ثنائي فريق الزمالك بسبب الإصابة عن تشكيلة منتخب مصر المقرر أن تواجه رواندا في مباراة حاسمة بتصفيات كأس العالم 2010 لكرة القدم يوم السبت المقبل.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر المعتصم بالله سالم مدافع الاسماعيلي بدلاً من فتح الله الذي أصيب أمس الأحد بخلع في الكتف فيما لم ينضم أي لاعب بديل لزكي إذ أنه لم يكن ضمن تشكيلة الفريق المعلنة لكنه انضم لمعرفة مدى إمكانية تعافيه من إصابة في القدم في الوقت المناسب.

وصرح أحمد سليمان عضو الجهاز الفني ومدرب حراس المرمى أن استبعاد زكي جاء بعد إعادة الكشف عليه صباح اليوم الاثنين والتأكد من عدم تعافيه من إصابة بالوتر الخلفي للقدم.

وأضاف سليمان لرويترز اليوم الاثنين "زكي خرج من المعسكر فلن تفلح الجهود الطبية لتجهيزه الجهاز الفني استدعى المعتصم بالله سالم مدافع الاسماعيلي ليحل بديلاً لفتح الله الذي أصيب في تدريب الأمس".

وأشار سليمان إلى أن الجهاز الفني قرر النزول بالحمل التدريبي بداية من اليوم الاثنين والاكتفاء بتدريب وحيد يومياً لحين السفر صباح الأربعاء إلى كيجالي.

ويتحتم على منتخب مصر الفوز على رواندا إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990 إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية برصيد أربع نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن منتخب الجزائر المتصدر الذي يلعب على أرضه في الجولة ذاتها مع زامبيا.