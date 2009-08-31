القذافي يرأس اليوم قمة أفريقية

فلسطين اليوم : وكالات

تحتفل ليبيا غداً بالذكرى الأربعين لثورة الفاتح التي تصادف غدا، عندما تولى الرئيس معمر القذافي الحكم، وذلك بحضور أكثر من 43 رئيس دولة وحكومة افريقية، إلى جانب مراقبين عرب وأجانب، يشاركون، منذ اليوم في قمة «استثنائية» لبحث النزاعات في القارة السمراء.

وكان القذافي، الذي تلقى اتصال تهنئة من الملك السعودي عبدالله، دعا إلى قمة إفريقية لبحث سبل حل نزاعات القارة، وخاصة في دارفور وكيفية إحلال السلام في السودان، والتوتر بين تشاد والسودان، والوضع في الصومال وفي منطقة البحيرات العظمى، إلى جانب مستجدات أزمتي غينيا ومدغشقر، فضلاً عن مناقشة ملف التغيرات المناخية.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن لندن وافقت في العام 2007، باسم «مصالحها»، على إدراج اسم الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان في تفجير لوكربي، في إطار اتفاق لنقل مساجين مع طرابلس، وذلك في خضم التفاوض حول «عقد نفطي كبير»، بين شركة «بي.بي» وطرابلس، قيمته 15 مليار جنيه إسترليني.

واستندت الصحيفة في كشفها إلى رسالتين وجههما وزير القضاء البريطاني آنذاك جاك سترو إلى نظيره الاسكتلندي كيني ماكاسكيل تفيدان عن تغيير موقف لندن بشأن المقرحي. وبالفعل، لم تكد تمضي ستة أسابيع على الرسالة الثانية حتى تم التوقيع على الصفقة النفطية.