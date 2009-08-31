هنية يؤكد سعي حكومته لتوفير الأمن وملاحقة ومتابعة أي تجاوزات

فلسطين اليوم- غزة

أكد إسماعيل هنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة، على احترام حكومته لحقوق الإنسان، وتوفير الأمن لكل المواطنين، وملاحقة ومتابعة أي تجاوزات من أي جهة كانت، سواء رسمية أو شعبية.

جاء ذلك خلال لقاء هنية بلجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني مساء الأحد.

وبحسب بيان للناطق باسم حكومة هنية، فإن الأخير وضع لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية، واستمع من النواب إلى بعض التعليقات والملاحظات المتعلقة بالوضع العام.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة على أهمية دور لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، مشيدا بجهدها