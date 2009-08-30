تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أيهود أولمرت ومديرة مكتبه

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

ذكرت الإذاعة العبرية العامة أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ميني مازوز قرر بالتنسيق مع النائب العام تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت ومديرة مكتبه شولا زاكن.

هذا وقدمت لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد أن تخلى أولمرت عن جلسة الاستماع التي ينص عليها القانون.

وتتضمن لائحة الاتهام ثلاث قضايا تعرف بـ"ريشون تورز" والمظاريف المالية ومركز الاستثمارات.

وحسب لائحة الاتهام فقد ارتكب أيهود أولمرت هذه المخالفات في الفترة ما بين الأعوام 2002-2006م عندما شغل فترة رئاسة ثانية لبلدية القدس ثم شغله منصب وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة التي ترأسها أرئيل شارون.