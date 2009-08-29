موظفو تفريغات 2005 /2006 يناشدون عباس وفياض صرف رواتبهم ومستحقاتهم

فلسطين اليوم – غزة

ناشد موظفو تفريغات 2005 /2006 الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض بصرف رواتبهم كاملة ومستحقاتهم ليتمكنوا من العيش بكرامة في ظل أوضاع صعبة تشهدها الساحة الفلسطينية.

وقال احد الموظفين من تفريغات 2006 "دورة الشهد كمال أبو قينص" أخذنا دورة وخرجنا الرئيس محمود عباس، فلماذا لا يتم إعطاءنا حقوقنا بدل من المنحة التي نأخذها 1000 شيقل، والى متى سنظل نأخذ المنح التي لا تلبي الاحتياجات في ظل الغلاء المعيشي".

وطالب احد تفريغات 2005 ويدعى يزن بطرح قضيتهم مع المسؤولين، وقال يزن الذي يعيل 5 أفراد ويتقلى راتب 1000 شيقل ويسكن في منزل بالإيجار لا استطيع أن أعيل أفراد عائلتي بسبب غلاء الأسعار خاصة أنني أعيش في شقة سكينة في الإيجار.

ووجه يزن نداء الى عضو اللجنة المركزية والنائب في التشريعي محمد دحلان بالتدخل لإنهاء أزمتهم قائلا :" لكي نعيش بكرامة مثل باقي المواطنين ولنتمكن من رسم البسمة على شفاه أبنائنا وشراء لهم ملابس العيد ليكونوا مثل باقي الأطفال".

من جهته قال عضو المجلس الثوري والنائب في المجلس التشريعي الدكتور فيصل أبو شهلا أننا مهتمين بهذه القضية ونبذل كل جهدنا لإنهاء معاناة تفريغات 2005 - 2006 خاصة أنهم ملتزمون بالشرعية الفلسطينية.

وأضاف أبو شهلا "أننا في مرات سابقة جلسنا مع الدكتور سلام فياض لإنهاء معاناتهم، مشيرا الى وجود وعود بإنهاء هذه الأزمة إلا أن هناك عقبات مالية كما اخبرنا الدكتور فياض".