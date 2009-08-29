سولانا في المنطقة غدا الأحد

فلسطين اليوم-وكالات

يبدأ الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، يوم غد الاحد 30 آب، جولة تستمر 4 ايام في الشرق الاوسط، في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية لاحياء المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.

وتضم جولة سولانا اولا دمشق حيث سيلتقي الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية السوري وليد المعلم.

وسينتقل بعدها الى اسرائيل للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وابرز اعضاء حكومته قبل ان يتوجه الى رام الله حيث سيجتمع برئيس الوزراء الفلسطيني برام الله د.سلام فياض، ويختتم سولانا جولته الثلاثاء والاربعاء في لبنان ومصر.

وتسعى الولايات المتحدة راهنا الى توفير الظروف لاحياء مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وتطالب الادارة الامريكية بوقف كامل للاستيطان لتحقيق هذا الامر، وهو الموقف نفسه الذي تبنته كبرى الدول الاوروبية.

وكان جورج ميتشل الموفد الامريكي الى الشرق الاوسط قد التقى الاربعاء نتانياهو في لندن من دون تحقيق اختراق حول قضية الاستيطان، واعلن الجانبان انهما سيلتقيان مجددا الاسبوع المقبل في الولايات المتحدة.