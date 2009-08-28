برشلونة يحرز لقب كأس السوبر الأوروبية

موناكو/ توج فريق برشلونة الأسباني لكرة القدم بلقب كأس السوبر الأوروبية بعدما حقق فوزا صعبا على شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 1-صفر اليوم الجمعة في المباراة التي جرت على استاد "لويس الثاني" بموناكو.

جاءت المباراة مملة نتيجة التراجع الدفاعي من الفريق الأوكراني, فيما استحوذ برشلونة على الكرة بنسبة كبيرة, لكنه لم ينجح في فك كماشة منافسه الدفاعية, فندرت الفرص باستثناء بعض الفورات المتباعدة .

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليخوض الفريقان وقتا إضافياً نجح المهاجم الإسباني بيدريتو رودريغيز ليديزما خلاله من خطف هدف الفوز 1-صفر لبرشلونة حامل لقب دوري أبطال أوروبا على حساب دونيتسك حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الأوروبي والتي حل مكانها الآن بطولة دوري أوروبا.