المجدلاوي: المقاومة ممنوعة من قبل حكومتي الضفة و غزة

فلسطين اليوم : غزة

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب جميل المجدلاوي أن الجبهة ستضغط لإجراء الانتخابات المتفق عليها للمجلسين الوطني والتشريعي في موعدها، محملاً الرئيس محمود عباس وقيادة حركتي "فتح" و"حماس" مسؤولية تعطيل البدء ببناء وإصلاح المؤسسة الفلسطينية عبر انقلاب الطرفين على ما تم انجازه في الحوار الوطني الشامل في القاهرة، وشروعهما في حوار ثنائي أصرت عليه "حماس" واستجابت له "فتح".

واتهم المجدلاوي قيادتي حركتي "فتح" و"حماس" وحكومتيهما في الضفة وغزة بامتهان كرامة المواطن الفلسطيني عبر سياسة الاعتقالات والملاحقات والمنع من السفر.

وانتقد المجدلاوي موقف حكومتي رام الله وغزة اتجاه مقاومة الاحتلال، مشدداً بقوله "المقاومة ممنوعة هنا وهناك، الفارق أن هناك (في الضفة) دايتون الذي يجب أن يعمل كل شعبنا على طرده من أرضنا، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، أما هنا في غزة فإنهم يرددون إدانتهم لدايتون وسياسته، ولكنهم ينفذون في غزة ردود أفعال لما يقرره دايتون في الضفة".