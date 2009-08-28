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العاهل الأردني يسمح لخالد مشعل بدخول عمّان للمشاركة في جنازة والده

  • 12:34 - 28 اغسطس 2009
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فلسطين اليوم : دمشق

يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، غداً السبت، إلى الأردن للمشاركة بجنازة والده الحاج عبد الرحيم مشعل (90 عاماً)، الذي توفي صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وقالت مصادر بالمكتب السياسي لحركة "حماس":" إن السلطات الأردنية وافقت على دخول مشعل الأردن للمشاركة في جنازة وعزاء والده على أن تتم الجنازة غداً السبت".

وجاء أن الملك عبد الله الثاني أوعز للسلطات الأردنية بالموافقة على دخول مشعل للأراضي الأردنية لتشييع جثمان والده.

وقال مسؤول أردني إن هذه الموافقة تأتي لدوافع إنسانية وليس لها أي بعد سياسي.

ولم يزر مشعل الأردن منذ إبعاده عن العاصمة الأردنية مع أعضاء من المكتب السياسي للحركة عام 1999.

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