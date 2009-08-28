اللجنة الرياضية في الجهاد الإسلامي غرب خان يونس تختتم بطولة كرة قدم

فلسطين اليوم-غزة

كرمت اللجنة الرياضية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة غرب خان يونس عددا من الفرق الرياضية المشاركة في بطولة كرة القدم التي نظمت على شرف الشهيد رأفت محمد البردويل , وضمت البطولة ثمانية فرق على مستوى المنطقة .حيث بدأت بتاريخ 24/8 وانتهت في 27 /8 لعام 2009.

وفي إطار نهائي البطولة حصل فريق الشهيد يحي شاهين على المركز الأول بهدف مقابل لاشي على نظيره فريق الشهيد احمد البيوك وحاز على المركز الأول وحصل على كأس وميداليات ,أما الفرق الثاني حصل على درع وميداليات .

وقدمت اللجنة جوائز لأفضل لاعب وحصل عليها اللاعب "عبد الفقعاوي " إضافة إلى هداف البطولة "عدنان الفقعاوي" , فيما توج الحارس "محمد البيوك" كأفضل حارس .