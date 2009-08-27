فتوح لـ فلسطين اليوم: فتح معبري كرم أبو سالم والشجاعية وإغلاق المنطار

فتوح لـ فلسطين اليوم: إسرائيل تفتح معبري "كرم أبو سالم" و"الشجاعية" وتغلق "المنطار"

فلسطين اليوم- غزة

أعلن رائد فتوح مسؤول لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية قررت فتح معبر كرم أبو سالم جزئياً لدخول 97-107 شاحنة محملة بالمساعدات للقطاعين التجاري والزراعي.

وأضاف فتوح لـ"فلسطين اليوم"، أن السلطات الإسرائيلية قررت كذلك فتح معبر الشجاعية، فيما ستبقي على إغلاق معبر المنطار.

ونوه فتوح إلى أنه للأسبوع الخامس على التوالي يبلغهم الجانب الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الجمعة القادم دون ذكر الأسباب ليفتح أبوابه يوم الأحد بالإضافة لإغلاق معبري الشجاعية والمنطار كعادة يوم الجمعة.