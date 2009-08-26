التعليم العالي تعتمد برنامج دبلوم مهني لجامعة القدس المفتوحة

فلسطين اليوم- رام الله

اعتمدت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء، برنامج دبلوم مهني لجامعة القدس المفتوحة متخصص في "التعلم عن بعد والتعلم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي".

وقال الدكتور ماجد حمايل مدير مركز التعلم المفتوح في الجامعة: "إن البرنامج الجديد يعد خطوة لتحقيق توجهات الجامعة المتمثلة في نشر التعلم الإلكتروني"، مشيراً إلى أنه يستهدف الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة لتأهيلهم لتصميم وتطوير مقرراتهم الالكترونية وتدريسها في بيئة التعلم الالكتروني والمدمج.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة القدس المفتوحة د.يونس عمرو، عن شكره للوزارة وللهيئة الوطنية على ما بذلوه من جهد لاعتماد هذا الدبلوم، متمنيا أن يعتمد قريبا برنامج الإدارة الصحية والدراسات العليا في الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يصب في خدمة أهداف مركز التعلم المفتوح عن بعد ( ODLC ) التابع لها، لتطوير شهادات ودبلومات في 'التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي معترف بها، كما يوفر البرنامج فرصة لتحقيق الفائدة لموظفي مؤسسات التعليم العالي وغيرهم من المهتمين.

وسيباشر العمل بالدبلوم المهني بعد استكمال الإجراءات التنفيذية الداخلية لبدء العمل فيه مع بداية العام الدراسي 2009/2010.