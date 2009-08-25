الزمالك ينجو من فخ المقاولون العرب بهدف مسعد في الدوري المصري

القاهرة/ انتزع الزمالك نقطة غالية بتعادله مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما الاثنين 24-8-2009 ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري المصري لكرة القدم ، ليواصل نجوم القلعة البيضاء مسلسل تذبذب المستوى و النتائج حيث ارتفع رصيدهم إلى 4 نقاط فيما حقق المقاولون تعادله الثالث على التوالي .

فشل الزمالك في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة من بتروجيت في الأسبوع الماضي واستسلم لاعبوه للأمر الواقع وسقطوا فريسة سهلة لذئاب الجبل .

وشهدت الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول سيطرة و استحواذ من جانب نادي الزمالك لكن سرعان ما امتلك لاعبو المقاولون العرب زمام المباراة و شنوا هجمات على مرمى الحارس محمد عبدالمنصف و لكن دون أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 36 خطف علاء كمال هدف التقدم للمقاولون العرب بعدما مرت الكرة بغرابة أمام مدافعي الزمالك لتصل إلى كمال الذي صوب مباشرة في الشباك.

ولم يمر سوى دقيقتين حتى تمكن محمد سمارة من إحراز الهدف الثاني للمقاولون بعدما تلقى عرضية من اليسار على حدود المنطقة، يضعها سمارة بإتقان على يسار عبد المنصف.

وغادر عدد كبير من جمهور نادي الزمالك، ملعب المقاولون العرب، بين شوطي المباراة وذلك عقب تأخر الفريق بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة، وظهور الفريق بمستوى سيئ.

وكانت كاميرات التلفزيون أظهرت بعض الجماهير أثناء الشوط الأول، تعبر عن غضبها، وإطلاق بعضهم وابلا من السباب على لاعبي فريقهم والجهاز الفني.

ودخل الزمالك مهاجماً في شوط المباراة الثاني وحاول بشتى الطرق إحراز هدف مبكر يساهم بشكل كبير في رفع الروح المعنوية لدى لاعبيه و تحقق المطلوب بالفعل (61) عندما تلقى محمود فتح الله كرة داخل منطقة الجزاء وضعها بسهولة في الشباك محرزا الهدف الأول.

وارتفعت الروح المعنوية لدى لاعبي الزمالك في الوقت الذي اتسم فيه أداء أحمد حسام " ميدو " بالعشوائية والخشونة المتعمدة مع لاعبي الخصم وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع أحرز سيد مسعد هدف التعادل للزمالك عندما تلقى عرضية حازم إمام انقض عليها برأسه محرزاً هدف التعادل لتمر الدقائق المتبقية بسلام على لاعبي الفريقين و يخرج كلا منهما بنقطة وحيدة.

وفي مباراة ثانية ، تعادل الإسماعيلي مع بتروجيت بهدف لكل منهما ضمن منافسات نفس الأسبوع حيث تقدم بتروجيت بهدف عن طريق الغاني أريك بيكوي من ركلة جزاء في شوط المباراة الأول إلا أن الدراويش لم يستسلموا للأمر الواقع و أحرز محمد محسن أبوجريشة هدف التعادل (82).